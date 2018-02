Acht neue Produkte sollen Alibaba Cloud in Europa etablieren

Alibaba Cloud will auch in Europa gegen Amazon, Microsoft, IBM und Google bestehen können. Dies macht die Ankündigung des Cloud-Computing-Zweigs der Alibaba Group am Mobile World Congress in Barcelona klar. Der Konzern präsentiert nämlich gleich acht neue Produkte.Die Hoffnung dahinter ist, dass europäische Firmen die Produkte und das Knowhow von Alibaba Cloud kombiniert nutzen, so eine Mitteilung der Chinesen.Das Portfolio umfasst nun einen Big Data-PaS und KI-Lösungen, aber auch eine neue High-Performance-Computing-Lösung von ECS namens "Alibaba Cloud ECS Baremetal Instance". Verschiedene dieser Hardware-Software-Instanzen können laut Mitteilung zu einem Supercomputing-Cluster verbunden werden.Ebenfalls zur Grossoffensive gehören neben einem Chatbot und einer Bildersuche auch ein nextgen Cloud Enterprise Network, eine Sicherheitslösung im SaaS-Modell und eine internationale Version von Apsara Stack. Diese integriertehybride Cloud-Services-Plattform habe sich in China bewährt. Der Gigant setzt die Kombi aus proprietärem Technologie-Stack und Cloud-Plattform auch bei Alipay, Alibaba.com und andere Gruppen-Unternehmen ein.Die acht Produkte sind unterschiedlich rasch verfügbar, aber alle zwischen Ende Februar und April 2018. Speziell richten sie sich an Unternehmen mit Online- und stationärem Handel sowie die Bereiche Smart Factory und Smart City.Ergänzend zu den Produktangeboten ist Alibaba Cloud daran, ein technologisches Ökosystem mit europäischen Partnern auf die Beine zu stellen.Die ebenfalls Alibaba gehörende 'South China Morning Post' beziffert den globalen Marktanteil von Alibaba Cloud aktuell "auf weniger als vier Prozent". In China aber habe die Firma fast 50 Prozent Marktanteil im Bereich Public Cloud. (mag)