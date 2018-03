Bechtle Steffen holt sich grossen Support-Auftrag beim Bund

Für den Support und das Ordermanagement des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat sich Bechtle Steffen einen Auftrag in Höhe von rund 6,4 Millionen Franken gesichert. Laut Simap sind von der Schweizer Tochter des paneuropäischen IT-Dienstleisters und -Händlers sogenannte IMAC-Services (Install, Move, Add and Change) von 2018 bis 2023 zu erbringen.Fest zugesagt sind dafür knapp 4,1 Millionen Franken. Sie umfassen ein Ordersystem für 19'000 Einheiten, die Betreuung von 8'375 Monitoren und 4'500 Peripheriegeräten, das Delivery von 6'250Einheiten sowie 19'600 Stunden für Dienstleistungen in Sachen Software, Inventar, Releasewechsel und Störungsbehebungen beziehungsweise Support.Das Beschaffungsvolumen kann in den einzelnen Bereichen um jeweils etwa 60 Prozent aufgestockt werden, wofür im gleichen Zeitraum optional noch einmal rund 2,3 Millionen Franken zur Verfügung stehen.Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe war der Preis, der zu 40 Prozent gewichtet wurde. Die Präsentationen (20 Prozent) und andere Kriterien, wie unter anderem zusätzliche Erfahrungen (15 Prozent) oder geographische Abdeckung (10 Prozent), traten dagegen in den Hintergrund. (vri)