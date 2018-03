Crealogix gewinnt Auszeichnung für Banking-App Gravity

Gravity, so heisst die neue App der Zürcher Softwareschmiede Crealogix. Die Banking-App wurde gestern an der Banking-Tech-Konferenz Finovate Europa vorgestellt und von den rund 1400 Anwesenden mit dem "Best of Show"-Award ausgezeichnet. Insbesondere die intuitive Self-Service-Insights-Plattform sowie die Benutzeroberfläche mit Empfehlungen für die Kunden, seien bei der Bewertung hervorgehoben worden, schreibt Crealogix in einer Mitteilung.Schnittstellenwürden es dem Kunden erlauben, eine komplette Bewertung seiner Finanzen auf einer Plattform zu erhalten. Die App, die unter anderem auf AI und Gamification setzt, sei auf die Bedürfnisse von Millennials ausgerichtet, so das Urteil der Finovate-Organisatoren. "Gravity unterstützt den Benutzer von Versicherungs- bis hin zu Sparkonten bei Zweitbanken mit einer effektiven Finanzverwaltung", glaubt Jo Howes, Commercial Director von Crealogix UK. (kjo)