Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten in der Kalender-Woche zehn für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Das Joint Venture SwissSign Group will eine rechtsgültige E-ID entwickeln, anbieten und betreiben. Mit im Boot der Nachfolge-Organisation der SwissSign AG sind etliche Schweizer Schwergewichte. Als CEO wird Markus Naef, der ehemalige CCO von Sunrise und CEO der SwissSign AG, walten. Verwaltungsrats-Präsident wird SwissICT-Präsident Thomas Flatt.Markus Siegenthaler, der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern, hat grosse Security-Bedenken gegenüber der Digitalisierung der Akten des eigenen Kantons. Im Besonderen bemängelt er das Fehlen von digitalen Signaturen und einer Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf Verwaltungsdokumente. Er hat deswegen beim kantonalen Verwaltungsgerichtgegen ein Pilotprojekt Beschwerde erhoben.Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind im Geschäftsalltag angekommen. Viele Unternehmen experimentieren seit längerem mit Vorhersagemodellen wie neuronalen Netzen. Jetzt geht es vielerorts um den langfristig zuverlässigen Einsatz. Was das für ein Unternehmen bedeutet, erklärt Wolfgang Giersche von Zühlke in einer Kolumne.Nachtrag zum Hack der deutschen Bundesregierung: Die Daten sollen auf einem bislang unbekannten Weg verschwunden sein. Was ist da dran? Ist er neu? Ist er plausibel? Wir haben bei Schweizer Security-Experten von Melani und ISSS nachgefragt.Probleme bei der Technik und der Zertifizierung machen bei der Umsetzung des EPD zu schaffen. Der Bundesrat gesteht ein, dass es "bei den technischen Detailspezifikationen der Integrationsprofile, auf denen die technische Umsetzung des EPD basiert, noch konzeptionelle Mängel gibt". Dennoch wird mit viel Optimismus gleichwohl am Einführungszeitplan festgehalten.