Trump blockiert Übernahme von Qualcomm durch Broadcom

Die US-Regierung verbietet die geplante 146 Milliarden Dollar schwere Übernahme des amerikanischen Chipherstellers Qualcomm durch den in Singapur ansässigen Konkurrenten Broadcom. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Verbot am Montag.Broadcom könnte der nationalen Sicherheit der USA schaden, erklärte Trump zur Begründung. Der Deal wäre der bisher teuerste Zukauf in der Technologie-Branche. Die Aktien von Qualcomm gaben nachbörslich fast fünf Prozent nach.Broadcom hatte signalisiert, dass die Firma nicht besonders an der Fortführungvon Qualcomms 5G-Aktivitäten interessiert sei. Insider befürchteten, dass Broadcom nach der Übernahme Teile von Qualcomm an Huawei in China verkaufen könnte. Huawei wird in den USA als Sicherheitsrisiko angesehen , während das Unternehmen jegliche Verstrickungen mit chinesischen Geheimdiensten zurückweist.Qualcomm wehrt sich vehement gegen den Übernahmeversuch – und das macht den Vorstoss Trumps so ungewöhnlich: Üblicherweise haben US-Präsidenten erst eingegriffen, wenn ein Deal stand. (sda/ts)