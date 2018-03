ICT Campus kommt nach Zürich

Seit Frühjahr 2016 sind im Baselbiet die ICT Scouts unterwegs. Sie identifizieren in Sekundarschulen potentielle ICT Talente und laden die talentierten Kids in einen ICT Campus ein. Das Konzept ist interessant Nun lancieren die Initiatoren einen ICT-Demo Campus im Zürcher Technopark. Er findet am 21. April statt. Am Morgen sind 40 Jugendliche von 12 bis 14 Jahren eingeladen. Die angemeldeten Kinder können zwischen vier verschiedenen Teilblöcken aus dem Programm von ICT Campus wählen: digital/analoge Chügelibahn / Programmieren mit Scratch /Joystick bauen / Roboter mit Lego Mindstorm.Am Nachmittag sind rund hundert andere Stakeholder aus Wirtschaft, Politik, Bildung und Schulen eingeladen. Patrick Warnking von Google Schweiz wird die Keynote halten. Mehr Infos zum Konzept ICT Scout & Campus gibt es hier und Kinder können sich unter diesem Link anmelden. Und nicht zu vergessen: Die Zürcher Informatiktage 2018 finden am 1. und 2. Juni 2018 statt.-- (hc)