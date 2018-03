SwissICT Symposium startet Call for Speakers

(Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner des SwissICT Symposium 2018.)

Der Verband SwissICT hat den Call for Speakers für die diesjährige Ausgabe des SwissICT Symposiums lanciert. Ab sofort und bis zum 15. April können sich Interessierte darum bewerben, an der am 24. und 25. September im Hotel Hyperion in Basel stattfindenden Konferenz einen 20 bis 30 Minuten langen Vortrag zu halten.Das Motto der ganzen Veranstaltung lautet "Digitalisiert – Was nun?". Die Themen sind dieses Jahr auf drei "Streams" aufgeteilt. Im Stream "Mensch" könnte es um Themen wie User Experience, Ausbildung, "Digital Detox" (Eine Woche ohne Handy, Facebook und Co.), "Mensch sein im digitalen Umfeld" oder die Work Life Balance gehen.Im zweiten Stream "Unternehmen" soll Agile im Unternehmen und in der Führung ein wichtiges Themasein. Weitere Stichworte sind digitale Transformation, Kollaboration und Restrukturierung.Der dritte Stream trägt den Übertitel "Gesellschaft". Themen könnten hier unter anderem soziale Digitalisierung, Roboter und Menschen, digitale Nachhaltigkeit oder ein Digitale Knigge sein.Die Veranstalter weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass man sich auch als Speaker bewerben kann, wenn der Beitrag grundsätzlich zum Titelthema passt, auch wenn er sich nicht exakt an den skizzierten Streams und Themenideen orientiert.Weitere Informationen und ein Anmeldeformular findet man hier . (hjm)