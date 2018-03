Abtretender IT-Chef von Six wird VR von Payrexx

Robert Bornträger.

"Ich will mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und meine Erfahrung strategisch in Verwaltungsrats-Mandaten einbringen", sagte Robert Bornträger zu inside-it.ch, als bekannt wurde, dass er nach über zwölf Jahren als IT-Chef von Six zurücktritt Nun ist Bornträgers erster neuer Verwaltungsratssitz bekannt: Er wird Verwaltungsrat und Aktionär des Thuner Startups Payrexx. "Dank diesem Zuzug haben wir viel strategisches Know­-how gewonnen", lässt sich Ivan Schmid, CEO und Gründer von Payrexx, in einer Mitteilung zitieren.Bornträger hält laut Mitteilung bereits mehrere Verwaltungsratsmandate, zudem ist er aktuell im Vorstand des Verbands SwissICT.Gleichzeitig vermeldetder Online-Payment-Service-Provider, man habe "ein grosses Wachstum und zählt mittlerweile bereits über 6000 Kunden". Fünf Finanzinstitute würden zusätzlich die White-Label-Lösung aus der eigenen Software-Küche einsetzen.Partnerschaften seien unter anderem mit PostFinance, SIX oder UBS vorhanden.Das laut Website 12-köpfige Payrexx-Team will sich noch 2018 international etablieren und den Markteintritt in 15 weitere Länder in Europa schaffen.Zudem will man die selbstentwickelte Payment-Plattform nach dem "Payment Card Industry Data Security Standard" (PCI DSS) Level-1 zertifizieren lassen und Acquiring-Banken (Kreditinstitut, welches die Kartenzahlungen für Händler abrechnet) direkt anbinden. (mag)