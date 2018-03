ERI Bancaire findet einen neuen Security-Partner

Die Genfer Bankensoftware-Schmiede ERI Bancaire hat eine Partnerschaft mit dem Londoner Security-Spezialisten Sequrest angekündigt. Kunden, die ERIs Olympic Banking System nutzen, könnten damit von einem umfassenden Angebot an Sicherheitslösungen profitieren, schreibt das Softwareunternehmen in einer Mitteilung. Dabei könne die IT-Sicherheitsplattform Sequrest als weiteres Modul der Banking-Lösung betrachtet werden."Wir haben Sequrest als unseren Partner für Netz- und Informationssicherheitgewählt, da die Firma wettbewerbsfähiges Know-how und leistungsstarke technische Lösungen bietet, die unsere Kunden beim Schutz gegen wachsende Cyber-Risiken und digitale Bedrohungen unterstützen können", lässt sich Nicholas Hacking, Sales Director bei ERI, in der Mitteilung zitieren.Sequrest bietet End-to-End-Lösungen zum Schutz gegen Cyber-Risiken und hat nach eigenen Angaben für rund 400 Unternehmen im Finanz- und Handelsbereich Projekte durchgeführt. (ts)