Google kämpft gegen Malvertising und Phishing-Ads

Google hat ein Problem, dass das zu einem wichtigen Teil werbefinanzierte Medium inside-it.ch nicht kennt: unzulässige Werbepraktiken.Es scheint, dass GoogleAds von bösen Menschen mit bösen Absichten fast schon überschwemmt wird. So kann man zumindest den neuen, jährlichen "Trust & Safety in Ads 2017 Report" des Giganten interpretieren.3'200'000'000 unzulässige Werbungen hat Google 2017 entfernen müssen, "mehr als 100 Werbeanzeigen pro Sekunde", rechnet das Unternehmen vor, das AdWords als wichtigste Einnahme hat.Darunter waren 78 Millionen Malware-Schleudern, 66 Millionen "Trick to Click"-Anzeigen und weitere 130 Millionen Ads, die sonst irgendwie böswilligoder täuschend waren.Ausserdem musste Google seine Werberichtlinien überarbeiten, Anzeigen für Kryptowährungen sollen nun nicht mehr erlaubt sein. Ein Schritt, den auch Facebook schon vollzogen hat.Wie nicht anders zu erwarten, handelt Google primär auf technologischer Ebene, um Verstösse zu erkennen und entsprechende Anzeigen zu blockieren. Wie hoch der Prozentsatz an Verstössen und kriminellen Aktivitäten ist, den Google überhaupt erkennt und wie schnell reagiert wird, ist aus dem Blogpost nicht erkennbar. Google spricht nur vage davon, man habe böse Werbung mehrheitlich entfernt und dies rascher als früher. Der Kampf bleibe ein Top-Thema. (mag)