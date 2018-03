MailChimp will gegen Spam-Kampagnen vorgehen

Der E-Mail-Marketing-Service MailChimp will Spam-Kampagnen und den Missbrauch seiner Plattform besser verhindern. Laut einem Bericht von 'The Register' hat es in den vergangenen Monaten Beschwerden von Security-Experten gegeben, dass das MailChimp-Netzwerk für Malware und Phishing missbraucht werde.Hackern sei es gelungen in das MailChimp-Netzwerk einzudringen und anschliessend Malware zu verbreiten. Auch der Banking-Trojaner Gootkit würde über den Service verbreitet. Es sei unklar, wie den Spammern der Zugang zu den MailChimp-Systemen gelungen sei. Möglicherweise über ein PlugIneiner Drittpartei oder auch über eine Lücke bei MailChimp selbst, schreibt 'The Register' mit Berufung auf mehrere Blog-Einträge. Auch seien Daten des MailChimp-Kontos von RedBull gestohlen worden, die wiederum für eine Phishing-Kampagne missbraucht worden seien.Auf Anfrage des britischen Magazins schreibt der Anbieter, dass man intensiv daran arbeite, das Problem zu untersuchen und zu beheben. Man nehme es sehr ernst, dass die Plattform "auf diese Weise genutzt werde", so das Statement von MailChimp. (kjo)