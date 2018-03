Nationalrat Dobler will einen Informatik-WK

Marcel Dobler hat gestern drei Motionen eingereicht, die die Informatik in der Armee betreffen. Der FDP-Nationalrat will künftigen Aufwand zum einen durch die Digitalisierung des Dienstbüchleins und zum anderen durch eine Software für das Urlaubswesen einsparen. Interessant ist aber vor allem die dritte Motion: Der Bundesrat soll beauftragt werden, einen Informatik-WK einzuführen.Im Rahmen des dreiwöchigen IT-Wiederholungskurses sollen Angehörige der Armee die Weiterentwicklung und Wartung von Digitalisierungsprojekten in Angriff nehmen. Dies diene auch dazu, dank armeeinternem Know-how Prozesse zu vereinfachen und letztlich die Bürokratieeinzudämmen, so Dobler in der Motion.Auf unsere Frage, ob denn in drei Wochen in komplexen Projekten überhaupt etwas Relevantes bewegt werden könne, bezieht sich der St. Galler Nationalrat auf das Beispiel des Urlaubswesens: Die Komplexität halte sich in Grenzen. Da es sich um Browsersoftware oder Homepages handle, müsse man lediglich Webprogrammieren können. Konkret richtet sich in diesem Fall das WK an Informatiker, die Webapplikationen entwickeln können und im Dienste der Armee stehen.Den Vorstössen muss von beiden Kammern des Parlaments zugestimmt werden, damit sie für den Bundesrat verbindlich werden. (ts)