Winterthur auf dem Weg zur Smart City

Meldungen zu Schäden im öffentlichen Raum können über den "Stadtmelder" mitgeteilt werden.

Winterthur will eine smarte Stadt werden: Der Stadtrat hat eine Strategie verabschiedet. Per 1. Januar 2019 wird zudem eine Fachstelle "Smart City / Digitalisierung" geschaffen. Winterthur wolle auch zukünftig eine fortschrittliche und effiziente Stadt sein, teilt das Departement Finanzen mit. Die Stadt soll deshalb eine Smart City werden, in der die Infrastrukturen deutlich stärker mit modernen Technologien und städtischen Anspruchsgruppen vernetzt sind.Erste Vorhaben auf dem Weg zur smarten Stadt seien bereits umgesetzt worden. Das elektronische Baubewilligungsverfahren, ein Leitfaden "Smarte Quartiere", der Stadmelder und neue Technologien für die öffentliche Beleuchtung werdenals Beispiele genannt. Nun hat der Stadtrat eine Strategie verabschiedet und die Programmorganisation festgesetzt.Ein zentraler Punkt ist dabei die Schaffung einer Fachstelle per Anfang 2019. Die Koordinationsstelle werde zusammen mit einem Innovationsteam, bestehend aus Vertretern der Verwaltung und Experten der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, sowie mit interessierten Kreisen aus der Bevölkerung Vorhaben vorantreiben.Für die Anschubfinanzierung von Projekten im laufenden Jahr werden die 200'000 Franken gebraucht, die vom Grossen Gemeinderat ins Budget 2018 gestellt worden waren. Für die Bewilligung der finanziellen Mittel ab 2019 wird ein Kreditantrag an den Grossen Gemeinderat erfolgen. (sda/kjo)