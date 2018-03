Bund strafft Regeln für IKT-Beschaffungen

… und nennt sein SAP-Projekt "SUPERB23".

CMS werden beim ISB zentralisiert

Zentrales IT-Portfoliomanagment

Zwei so genannte IKT-Schlüsselprojekte des Bundes sind erfolgreich abgeschlossen worden. Dies hat der Bundesrat heute erklärt. Es sind dies die Projekte zur Einführung einer modernen, integrierten Kommunikationslösung (UCC - Unified Communication and Collaboration) beim ISB sowie die Einführung eines neuen CMS beim VBS.IKT-Schlüsselprojekte sind Informatik-Projekte beim Bund, die wegen ihrer Grösse und Relevanz besonders eng von der Finanzkonrolle (EFK) begleitet werden. Man hat diese Kategorie 2013 nach dem berühmten Insieme-Debakel beim Bund eingeführt. Neu wurde das Projekt "SUPERB23" zu einem IKT-Schlüsselprojekt ernannt. Es geht in dem Projekt mit dem ausgefallenen Namen darum, die bestehenden SAP-Lösungen für Finanzen, HR, Beschaffung und Logistik zu ersetzen. SAP will bekanntlich den Support für SAP ERP Suite ECC6 2025 einstellen. Kunden sollen bis dann auf die neu programmierte,auf In-Memory-Technologie aufbauende Version S/4HANA umsteigen. Mit "SUPERB23" will sich der Bund eine neue ERP-Strategie geben.Ausserdem will der Bund ab 2023 alle CMS-Systeme durch ein neues, einheitliches System ersetzen und beim ISB (Informatikstrategieorgan) zentralisieren. Bis dahin sollen die heute eingesetzten Systeme amortisiert, sprich abgeschrieben, werden. CMS steht für Content Management System.Die Beschaffung eines neuen, zentralen CMS soll ausgeschrieben werden und das BIT (Bundesamt für Informatik) soll das Projekt umsetzen und das CMS für die Verwaltungen betreiben.Zudem will der Bundesrat künftig das ICT-Portfoliomanagement innerhalb des Bundes "harmonisieren." Alle Verwaltungseinheiten sollen ihre ICT-Vorhaben nach gleichen Kriterien und miteinander abgestimmt priorisieren. Die Verantwortung liegt aber immer noch bei den einzelnen Departementen. Der Bundesrat hat heute eine entsprechende Weisung veröffentlicht. (hc)