Mobiliar beteiligt sich am Analytics-Spezialisten Spoud

Der Versicherer Mobiliar baut die Zusammenarbeit mit dem Berner Startup Spoud aus und beteiligt sich mit 9,1 Prozent am Datenspezialisten. Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen ist im Umfeld der Echtzeit-Datenauswertung und Big-Data-Analyse tätig und habe bereits in verschiedenen Projekten mit dem Versicherer gearbeitet, schreibt Mobiliar in einer Mitteilung."Mit der Beteiligung an Spoud sichern wir uns Zugang zu wichtigem Wissen für die Zukunft", ist Mobiliar-Betriebschef ThomasTrachsler überzeugt. Big-Data-Technologien seien ein strategischer Erfolgsfaktor. Mobiliar will – wie andere Versicherer auch – über die Analyse von Daten das Online-Verhalten und die Bedürfnisse der Kunden besser kennen lernen.Die Beteiligung von Mobiliar helfe Spoud dabei, die Plattform marktkonform weiterzuentwickeln, so Patrick Bönzli, CEO des Startups. Zu den Kunden von Spoud gehören laut Website neben der Mobiliar unter anderem auch PostLogistics, Migros und Alpiq. (kjo)