Android ist laut Google mittlerweile weniger unsicher

Google hat den "Android Security Report" für das Jahr 2017 veröffentlicht. Der Bericht ist eine Mischung aus Werbung für Googles Betriebssystem und einigen Einsichten in Sicherheit und Fortschritt.Die Kernaussage des Berichts: Es gibt einen deutlichen Rückgang bei der installierten Schadsoftware. So sei die Gefahr potentiell schädliche Applikationen (PHA) aus dem Playstore herunterzuladen, um 50 Prozent auf noch 0.02 Prozent im Jahr 2017 reduziert worden. Wer andere Quellen als den Playstore nutze, der gehe ein höheres Risiko ein und installiere sich zu 1,22 Prozent eine PHA.Als Gründe für den Rückgang nennt Google die Verbesserung von Google Play Protect: Die Sicherheits-Lösungchecke rund 50 Milliarden potentielle Bedrohungen täglich und habe im letzten Jahr 39 Millionen PHAs schon vor der Installation blockiert. Rund 60 Prozent aller neuen PHAs habe man dank Machine Learning entdeckt und erwarte hier in Zukunft noch eine Verbesserung, schreibt David Kleidermacher, der Sicherheitschef von Android, in einem Blogpost.Zudem habe es "strukturelle Verbesserungen" bei Android gegeben, so Kleidermacher. Auch bei den Updates sieht Google eine positive Entwicklung, die ausführlichen aber teilweise etwas unklaren Zahlen dazu findet man im Report ( PDF ). (ts)