Der neue CTO von Capgemini Group ist ein Schweizer

Capgemini hat Patrick Nicolet zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt, dies gab das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen bekannt.In dieser Position werde er die Technologie- und Innovationsagenda von Capgemini "leiten und gestalten, um die Führungsposition der Gruppe in diesem Bereich zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Kunden mit einer effektiven Technologie-Roadmap ausgestattet werden", so Paul Hermelin, Chairman und CEO von Capgemini Group.Nicolet bleibe auch in der neuen Funktion Mitglied des Group Executive Board, dem er seit 2013 angehört.Nicolet ist ein Schweizer und seit 2000 bei Capgemini in verschiedenen Funktionen tätig. Seit 2016 war er verantwortlich für ein so genanntes Competitiveness Program derGruppe, in dem er laut Mitteilung Delivery, Industrialization, Procurement und die interne IT auf einer einzigen Plattform zusammenfasste. Zudem habe er in Indien sichergesellt, dass die Übernahme des amerikanisch-indischen Unternehmens iGate mit 30'000 Mitarbeitern und deren Zusammenwachsen mit 60'000 Capgemini-Mitarbeitern in Indien klappt.Zu den weiteren Funktionen von Nicolet bei Capgemini gehörten Sales Director, Group Sales Director, CEO of Nordic and Central Europe Application Services und CEO des Bereichs Infrastructure Services und Chef des Lateinamerika-Business.Zuvor war Nicolet unter anderem bei EY und schloss an der Universität Lausanne in Rechtswissenschaften ab. (mag)