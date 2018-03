John McAfee taucht in der Crypto-Szene wieder auf

John McAfee verschwand aus dem Licht der Öffentlichkeit, nachdem MGT Capital die Verbindungen zum umstrittenen Antivirensoftware-Entwickler abgebrochen hatte. Nun ist er zurück: Als Senior Strategic Advisor berät McAfee ein Startup namens CryptoSecure das "Hackproof security solutions" für die Coin-Industrie anbietet. Es soll dank der Plattform unmöglich werden, Cryptowährungen zu stehlen."John McAfee bringt umfangreiche technische und branchenspezifische Kenntnisse zu CryptoSecure. Er ist ein bekannter, brillanter und kontroverserInternet- und Cryptopionier und Visionär", so das Startup.John McAfee war Gründer der nach ihm benannten Antiviren-Software, weilt aber längst in anderen Gefilden. Zuletzt war er CEO von MGT Capital, er verwandelte die Videogame-Firma in eine Cybersecurity-Firma und investierte ins Bitcoin-Mining.Auch CryptoSecure hat aktuell einen ICO am Laufen. Auf dem Markt als Produkt verfügbar aber ist erst ein "SafeWindow", während die "nicht hackbare Plattform" Anfangs 2019 verfügbar sein soll, so die Website. (mag)