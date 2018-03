Das Klumpenrisiko von IT-Mammutkonzernen

Riesen wie die sogenannten GAFA-Konzerne (Google, Apple, Facebook, Amazon) und Microsoft hängen am Tropf nur einer Produkt- oder Dienstleistungskategorie. Das hat Statista kürzlich im "Digital Economy Compass 2018" aufgezeigt. Demnach verdankte Google im letzten Jahr die 110,9 Milliarden Dollar Umsatz zu 86 Prozent seinen Online-Anzeigen. Apple verdankte 2017 seinen Umsatz von 229,2 Milliarden Dollar zu 81 Prozent der Hardware. Amazon erwirtschaftete seine 177,9 Milliarden Dollar zu 82 Prozent im Einzelhandel. Und noch einseitiger sah es bei Facebook aus, wo die 40,7 Milliarden Dollar Umsatz zu 98 Prozent Online-Anzeigen zu verdanken war. Interessant ist hingegen, dass der angebliche Software-Riese Microsoft seinen Umsatz von 90 Milliarden Dollar "nur" zu 62 Prozent mit Software erwirtschaftet hat.Gleichwohl belegen die Zahlen bei den GAFA plus Microsoft eine starke Abhängigkeit von nur einemoder wenigen Produkten. Die deutsche 'Wirtschaftswoche' interpretiert die Zahlen als "One-Trick-Ponys", also Zirkuspferde, die nur ein Kunststück vollführen können.Insbesondere Facebook und Google verdankten "ihren geschäftlichen Erfolg fast ausschliesslich der intelligenten Vermarktung von Online-Anzeigen". Sie täten sich schwer neue Umsatzquellen zu erschliessen, so das Blatt. Schon anders sehe das etwa bei Apple aus, dessen Hardware-Portfolio doch sehr verschiedene Geräte umfasse. Ähnlich werden auch die Umsätze von Microsoft ausgelegt.Generell wird festgehalten, dass gerade in der Tech-Szene derartige One-Trick-Ponys immer wieder auftreten. Möglich sei dass, weil dort in der Regel eine gute Skalierung zu realisieren sei, was im Vergleich mit "praktisch jeder anderen Branche" auch der schnelle Aufstieg dieser Unternehmen deutlich mache. (vri)