Blockchain-Hub: Vorerst an Zürcher Bahnhofstrasse statt in Dübendorf

Im Innovationspark Dübendorf ist ein Blockchain Hub vorgesehen. Unter dem wohlklingenden Namen "Trust Square: Blockchain Swiss made", soll hier dereinst ein gesamtschweizerisches Blockchain-Forschungs- und Innovationszentrum mit internationaler Ausstrahlungskraft aufgebaut werden, wie die Initianten versprechen. Das Projekt verzögert sich aber seit längerem: Zwar wurde die notwendige Umzonung in einer Volksabstimmung mittlerweile bestätigt, aber die rechtliche Umsetzung dauert noch an.Im April eröffnet stattdessen an der Zürcher Bahnhofstrasse 3 beim Bürkliplatz ein Blockchain-Hub mit dem selben Namen: "Trust Square". 200 Arbeitsplätze auf 2300 Quadratmetern sollen entstehen, für 160 gebe es bereits Zusagen, berichtet die 'NZZ' mit Verweis auf den InitiantenDaniel Gasteiger. In Dübendorf gibt es derzeit noch gar kein Bürorgebäude, bestätigt René Kalt, Geschäftsführer Stiftung Switzerland Innovation Park Zürich, auf Anfrage von inside-it.ch.Gasteigers E-Government-Startup Procivis wird an der Bahnhofstrasse ebenso einziehen wie etwa das Jungunternehmen Lykke . Zudem besteht eine Vereinbarung mit dem Swiss Fintech Innovation Lab der Universität Zürich, damit Forscher die Arbeitsplätze unentgeltlich nutzen können.Der Mietvertrag läuft laut 'NZZ' bis Ende September 2019, danach sei laut Gasteiger ein Umzug nach Dübendorf denkbar. Wenn alles nach Zeitplan läuft, wird es bis dann Büroräumlichkeiten in Dübendorf geben, so Kalt. Allerdings gebe es noch planungsrechtliche Unsicherheiten. (ts)