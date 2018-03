Basler Kantonalbank engagiert eine CDO

Anfang Oktober übernimmt Mariateresa Vacalli bei der Basler Kantonalbank (BKB) die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs "Digitale Marktleistungen". Als Chief Digital Officer (CDO) soll die 46-Jährige die digitale Transformation in der Bank vorantreiben, schreibt die BKB in einer Mitteilung. Gleichzeitig verzichtet sie auf den Einsitz in den Verwaltungsrat der St. Galler Kantonalbank . Vacalli habe mit Blick auf ihre neue Stelle ihre Kandidatur zurückgezogen, heisst es von Seiten der St. Galler Bank.Vacalli ist seit 2016 als CEO bei Moneyhouse tätig. Davor hatte sie verschiedene Managementfunktionenbei Sunrise und UPC inne. Daneben gehörte sie mehrere Jahre lang der Jury der Swiss ICT Awards an.Die digitale Transformation verändere das Geschäftsmodell der BKB grundlegend. Entsprechende Tätigkeiten werden künftig im geschaffenen Bereich koordiniert und vorangetrieben, schreibt die Bank weiter. Ziel sei es, bis Ende 2021 in allen relevanten Dimensionen der digitalen Transformation Best Practice zu erreichen. "Mit Frau Vacalli können wir die Funktion der CDO optimal besetzen und die Geschäfts- und Konzernleitung mit den relevanten und für die Zukunft des Konzerns BKB wichtigen Kompetenzen ergänzen", so CEO Guy Lachappelle in der Mitteilung. (kjo)