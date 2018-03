Windows Server 2019 bringt (sehr wahrscheinlich) höhere Preise für CALs

Microsoft hat in einem Blogpost angekündigt, dass die nächste Generations seines Server-Betriebssystems in der zweiten Hälfte dieses Jahres generell erhältlich sein wird. Ab sofort haben Mitglieder des Windows-Insider-Programms Zugang zu einem Preview.Ganz unten im genannten Blogpost findet man die Information, dass Microsoft bei Server 2019 das gleiche Lizenzmodell wie bei Windows Server 2016 verwenden werde. Es sei aber "sehr wahrscheinlich", schreibt Erin Chapple, Director of Program Management, Windows Server, dass "wir den Preis für Windows Server Client Access Licensing (CAL) erhöhen werden". Weitere Details werde man später bekannt geben. Eine Begründung für die Preiserhöhung nannte er nicht. CALs sind notwendig, um über andere Geräte auf einen Server mit Windows-OS zuzugreifen. Sie können pro User oder pro Device erworben werden.Microsoft hat für die Weiterentwicklungvon Windows Server gegenwärtig zwei Scheinen. Im "Long-Term Servicing Channel (LTSC)", zu dem Windows Server 2019 gehört, soll alle zwei bis drei Jahre eine neue Version veröffentlicht werden, die jeweils zehn Jahre lang Support erhält. Microsoft befindet sich mit Windows Server 2019 im Zeitplan zur Ablösung von Windows Server 2016.Für User, die schneller neue Features haben wollen, gibt es seit dem letzten Herbst auch den "Semi-Annual Channel" (SAC). SAC-Releases erscheinen zweimal pro Jahr, erhalten aber nur 18 Monate lang Support. Der erste Release auf dieser Schiene trug die Nummer 1709. Bald soll 1803 erhältlich werden, voraussichtlich im Oktober 1809. Die Versionen auf den beiden Schienen haben die meisten, aber nicht alle Features gemeinsam. Ein direktes Upgrade von Windows Server 2016 durch eine SAC-Version ist nicht möglich.Windows Server 2019 wird einige Features aufweisen, die bereits in den SAC-Versionen 1709 und 1803 auftauchen, aber auch neue. Microsoft hebt unter den Neuerungen zur Version 2016 unter anderem die Integration des Windows Defender Advanced Threat Protection Service sowie von Windows Subsystem for Linux hervor. Ausserdem sollen Windows-Server-Hosts mit Kubernetes verwaltet und auf den Servern sollen Linux-Container betreiben werden können. Der für Serveradmins sichtbarste Unterschied dürfte eine neue grafische Oberfläche zur Serververwaltung sein (Project Honolulu). (hjm)