IT-Projekt: Bundesgericht bestätigt Urteile wegen Korruption im Bafu

Das Bundesgericht hat die Urteile wegen Korruption gegen einen Ex-Kader des Bundesamts für Umwelt (Bafu) und einen externen IT-Projektleiter bestätigt. Die beiden hatten sich überdies der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gemacht.Das Bundesstrafgericht hatte die beiden 2016 verurteilt wegen Vorgängen in den Jahren 2007 bis 2010. Dabei ging es um Auftragsvergaben für ein IT-Projekt namens "Datenzugang" (DaZu) des Bafu, eine Datenbank über Boden, Luft, Flora und Fauna.Der externe IT-Projektleiter erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren,18 Monate davon bedingt. Neben der Zahlung von Tagessätzen wurde er auch zu einer Schadensersatzzahlung von 100'000 Franken an den Bund verurteilt.Der ehemalige Verantwortliche für Informatik, Logistik und Organisation im Bafu wurde zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, 15 Monate davon bedingt. Dem Bund muss er 50'000 Franken zahlen.Gemäss Schuldspruch liess der externe IT-Projektleiter Geschenke und Einladungen springen.In seinen beiden am Mittwoch veröffentlichten Urteilen wies das Bundesgericht die Rekurse der beiden Verurteilten zurück. (sda / mag)