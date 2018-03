Nimbus präsentiert die 100-TB-SSD

Der in Kalifornien ansässige Hersteller Nimbus Data zeigt die "weltgrösste SSD". 100 Terabyte (TB) Speicherplatz soll das 3,5-Zoll grosse Kistchen bieten. Mit dem Formfaktor, der dem von HDDs entspreche, sowie einer SATA-Schnittstelle wolle man die Adaption von Flash-Speicher in den Rechenzentren vorantreiben, schreibt der Hersteller.Die Software der ExaDrive DC100 basiere auf einer verteilten Multiprozessor-Architektur, was eine bessere Skalierung ermögliche. Bis ins Jahr 2020 sollen SSDs mit einer Kapazität von 500 TB möglich werden und es könnten bis zu 600 Petabyte Speicherplatz in einem einzigen Rack erreicht werden, schreibt das US-Unternehmen.Die SSDerreiche eine Leistung von bis zu 100'000 IOPS sowie 500 MBit/s Durchsatz. Grundsätzlich richte sich Nimbus mit der Riesen-SSD an die grossen RZ-Betreiber und -Anbieter. Auch für IoT- und Edge-Anwendungen soll sich das Gerät wegen seiner Plug-and-Play-Fähigkeit besonders gut eignen. Der Hersteller verspricht auch grosse Energieeffizienz. Pro TB Speicher verbrauche sie 0,1 Watt Energie und damit weniger als andere SSDs auf dem Markt.Erste Kunden würden die weltgrösste SSD bereits testen. Auf den Markt kommt sie im Sommer. Neben der 100-TB-Version soll es die SSD auch in den Grössen 50 TB und 25 TB geben. Zum Preis macht der Hersteller keine Angaben. (kjo)