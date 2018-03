Agile Organisation: Neue CAS-Ausbildung lanciert

Foto: visualpun/FlickR (CC BY-SA 2.0)

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) lanciert einen neuen CAS Agile Organisation, dies meldet die Organisation.Die Weiterbildung ist berufsbegleitend und thematisiert Agilität umfassend: als individuelles Arbeitsprinzip, als Team- und Unternehmensphilosophie.Man will mit Praktikern die – so hören wir immer wieder – anspruchsvolle Transformation hin zu einer Agilen Denk- und Vorgehensweise in Unternehmen schulen.In gewisser Weise erhält damit die rührige Fachgruppe Lean, Agile, Scrum des Verbands SwissICT Konkurrenz, welche seit Jahren Agile Breakfasts in der ganzen Deutschschweiz organisiert. Zudem auch Kalaidos oderZühlke und weitere private Anbieter, bei denen man Kurzausbildungen in Agile Organisation absolvieren kann.Da es ein CAS-Kurs mit 28 Kurstagen ist, kann man es als Erweiterung des Bildungsangebots gelten. Unseres Wissens bietet nur die Fernfachhochschule Schweiz einen ähnlichen CAS.Hinter dem FHNW-Konzept stehen in der Agile-Kursszene bekannte Namen wie FHNW-Professor Martin Kropp, Co-Autor der "Swiss Agile Study". Des Weiteren sind die Consultants von Agilist Cooperative und das Swiss Agile Research Network als Partner an Bord, die sich ebenfalls im Umfeld der SwissICT-Fachgruppe beziehungsweise der Forschung tummeln. (mag)