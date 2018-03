Nationalrat will Gesetzeshürden für autonome Autos elimineren

Der Nationalrat will die gesetzlichen Hürden zur Einführung autonomer Fahrzeuge senken. Er hat eine Motion der Grünliberalen Partei angenommen, die den Bundesrat mit den entsprechenden Gesetzesänderungen beauftragt.Konkret soll das Loslassen des Lenkrads erlaubt werden.Zudem verlangt der Nationalrat Änderungen des Versicherungsrechts: Die Motion will eine Regressmöglichkeit für Versicherungen, damit der Hersteller für allfällige Fehler des selbstfahrenden Fahrzeugs haftet.Als drittes soll es erlaubt werden, Umgebungsdaten mit Kameras und anderenSensoren aufzunehmen und zu speichern.Der Bundesrat ist bereit, den Auftrag anzunehmen. Nun muss noch der Ständerat über die Motion befinden. Schon frühere Motionen thematisierten Fragen , wie autonome Fahrzeuge neu zu regulieren sind.Deutschland hat 2018 schon ein Gesetz zu autonomen Autos beschlossen und unter anderem Haftungsfragen geregelt. In den USA ist die Debatte um die richtige Regulierung neu entflammt, nachdem ein selbstfahrendes Uber-Auto in den ersten tödlichen Unfall verwickelt war. (mag / sda)