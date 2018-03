Baselbiet will Ver­waltung digitalisieren

Die strategischen Stossrichtungen des Baselbieter Digitalisierungsvorhaben.

"Digital by Default" heisst es künftig in der Verwaltung von Baselland. Der Kanton steckt 7,6 Millionen Franken in die Digitalisierung.

Digitalisierung von Behördenleistungen und der Verwaltung

"Digital by Default" und "Reduce to the Max"

Die Baselbieter Regierung will die Kantonsverwaltung digitalisieren. Die entsprechende Vorlage "Digitale Verwaltung 2022" wurde an den Landrat überwiesen, wie der Kanton mitteilt. Das Programm laufe bis 2022 und verursache einmalige Ausgaben von 7,6 Millionen Franken sowie neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von 950'000 Franken.Die kantonale Verwaltung könne sich "dem Megatrend Digitalisierung nicht entziehen", schreibt der Kanton. Die Bewohner würden erwarten, dass Leistungen einfach und zeitsparend über das Internet abgewickelt werden können. Digitalisierung und Automation von Routinegeschäften würden daneben den effektiveren Einsatz von knappen Ressourcen sowie geringere Durchlaufzeiten ermöglichen. Die Digitalisierungsstrategie zeige auf, wie sich die kantonale Verwaltung mittelfristig zu einer agilen Dienstleistungsorganisation entwickelnkönne, die den Anforderungen des technologischen Wandels gerecht werde und mit künftigen Entwicklungen Schritt halten könne.Das Programm sehe 40 Massnahmen vor, die sich in drei Stossrichtungen einteilen lassen. Zunächst müssten die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden sowie eine Verordnung zur papierlosen Abwicklung von verwaltungsinternen Prozessen in Kraft gesetzt werden.Die zweite Stossrichtung sieht die medienbruchfreie Abwicklung von Behördenleistungen und Gov-Diensten vor. Als Beispiele nennt der Kanton die Einführung von E-Umzug, E-Bauchgesuch oder einem E-Steuerkonto. Auch Gesuche, beispielsweise für die Sonntagsarbeit, sollen online eingereicht werden können.Unter der dritten Stossrichtung sollen die Führungs- und Supportprozesse digitalisiert werden. Dazu gehöre unter anderem eine direktionsübergreifende Standardisierung und Digitalisierung der Ein- und Austrittsprozesse, der digitale Versand von Rechnungen oder Lohnausweisen sowie die Optimierung der Spesenerfassung und -genehmigung.Bei der Umsetzung dieser Ziele soll sich die kantonale Verwaltung an gewissen Leitlinien orientieren: "Digital by Default", so eine der Vorgaben. Dies gelte sowohl für die Kommunikation mit den Bürgern und Unternehmen als auch für die internen Prozesse. Papierformulare und -korrespondenz für interne Zwecke sollen abgeschafft werden.Ein "Focus on Stakeholders" stelle die Bedürfnisse der Bürger oder Unternehmen bei der Erbringung von staatlichen Leistungen in den Mittelpunkt. Und mit "Reduce to the Max" sollen Abläufe so weit wie möglich verschlankt und vereinfacht werden.Weiter sieht die kantonale Verwaltung einen Fokus auf das "Big Picture" vor. Nicht nur einzelne Abschnitte sondern die gesamte Leistungserbringungskette soll betrachtet werden. Organisationsübergreifendes Denken und Handeln sei somit gefordert, heisst es in der Beilage zur Vorlage des Regierungsrats.Gleichzeitig soll auf motivierte, digital kompetente Mitarbeitende gesetzt werden. "Invest in People" bedeute, auf Vertrauen und Eigenverantwortung zu setzen, aber auch neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. Projektarbeit, agile Methoden und Selbstorganisation in Teams würden dabei immer wichtiger. (kjo)