Kantonalbanken Glarus und Schaffhausen befördern IT-Abteilungsleiter

Ralf Luchsinger, Leiter Informatik Center bei der Glarner Kantonalbank, wurde zum Mitglied der Direktion befördert. Die Beförderung setze die Funktion als Abteilungsleiter voraus und diene als Anerkennung für gute Arbeitsleistung, schreibt die Bank auf Anfrage von inside-it.ch. Luchsinger, 2015 zum CIO des Jahres in der Kategorie KMU ernannt, ist bereits seit den 1990er Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Glarner Kantonalbanktätig, wie seinem LinkedIn-Profil zu entnehmen ist.Auch die Schaffhauser Kantonalbank hat mehrere Beförderungen mitgeteilt. Auf Anfang April wurde Andreas A. Glauser, Leiter IT Service & Expert Center, zum Prokuristen ernannt. Er ist seit mehreren Jahren bei der Bank tätig. Zunächst als IT-Systemadministrator, später als Projektleiter IT Service & Expert Center und gemäss seinem LinkedIn-Profil seit rund einem Jahr in seiner aktuellen Position. (kjo)