Frisches Geld für Bestmile

Der Schweizer Anbieter eines Flotten­management­systems Bestmile, dessen Technologie auch in den autonomen Shuttles von Sion steckt, hat sich in einer Series-A-Finanzierungsrunde elf Millionen Dollar gesichert. Das Geld kommt unter anderem von Road Ventures, Partech Ventures und Airbus Ventures, wie das Unternehmen mitteilt.Das Geld werde weiter in die globale Expansion, die Weiterentwicklung derCloud-Plattform sowie die Partnerschaften mit OEMs und Service Provider fliessen. Das EPFL-Spinoff hat Niederlassungen in Lausanne und San Francisco.Die Plattform des Jungunternehmens ermögliche es Mobilitätsanbietern, autonom und nicht autonom gesteuerte Fahrzeugflotten zu implementieren, verwalten und optimieren. Sie biete "alles, um Dienste von Tür zu Tür bereitzustellen", so Bestmile. (kjo)