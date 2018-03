Die SICTIC-Engel suchen neue IT-Startups

Der Swiss ICT Investor Club (SICTIC) bringt Investoren mit Schweizer ICT-Startups zusammen. Von den 91 Tech-Startups, die vergangenes Jahr Investoren-Gelder erhielten, hätten ein Drittel ihren Pitch an einem SICTIC-Event gehalten."Unsere Angel sind ständig auf der Suche nach neuen Investment-Möglichkeiten", schreibt der Verein undruft ICT-Jungunternehmen dazu auf, sich für einen der kommenden SICTIC Investor Days zu bewerben. Im Mai gibt es gleich drei solcher Veranstaltungen und zwar in Zürich (3. Mai), Lugano (15. Mai) und in Lausanne (28. Mai). Weitere Informationen für Startups gibt es auf der Website des Vereins. (kjo)