Alphabet arbeitet an Blockchain-Projekten

Googles Mutter Alphabet arbeitet derzeit an Blockchain-Projekten, um die eigenen Cloud-Dienste zu stärken, wie 'Bloomberg' mit Verweis auf mit der Sache vertraute Quellen berichtet. Demnach soll der Konzern an einer Distributed-Ledger-Lösung werkeln, mit denen Dritte Transaktionen verifizieren können. Auch könnten entsprechende Anwendungen genutzt werden, um die Sicherheit von Daten in der Cloud zu bestätigen, so Spekulationen. Es soll zudem White-Label-Versionengeben, die Anwender auf eigenen Servern betreiben könnten.Auch erklärten die Quellen von 'Bloomberg', dass Alphabet viele Firmen gekauft habe, die über Know-How im Bereich verfügten. Viele Akquisitionen seien aber gar nicht bekannt gegeben worden.Der Zeitpunkt der Einführung von neuen Produkten oder auch nur die konkreten Anwendungsbereiche sind noch nicht bekannt. Ohnehin ist vieles noch spekulativ und von offizieller Seite nicht bestätigt. Google soll schon seit 2016 mit Blockchain in verschiedenen Diensten experimentiert haben. (ts)