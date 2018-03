St. Gallens IT-Bildungsoffensive nimmt Gestalt an

Mit 75 Millionen Franken will der Kanton die IT-Bildung fördern. Voraussichtlich Anfang 2019 wird die Bevölkerung über den Kredit abstimmen.

Fünf Schwerpunkte stehen fest

Mit 75 Millionen Franken verteilt auf acht Jahre will der Kanton St. Gallen die IT-Bildung pushen. Laut einer Mitteilung hat die Regierung zur anstehenden Aprilsession nun eine entsprechende Vorlage für den Kantonsrat erarbeitet. Damit ist das Anfang 2016 gestartete Projekt inzwischen rund ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan hinterher. Eigentlich sollten die geplanten Massnahmen bereits zum Schuljahresbeginn 2018/19 greifen. Inzwischen sieht es so aus, dass unter Umständen sogar der Bund mit seiner IT-Bildungsoffensive die St. Galler noch überholen könnte.Unverrückt ist im Kanton hingegen das Ziel geblieben: Beabsichtigt ist mit der Offensive alle Bildungsstufen im Kanton so zu stärken, dass "die Chancen seiner Bevölkerung und Wirtschaftsteigen, zu den Gewinnern der Digitalisierung zu gehören", wie es diesmal heisst. Wenn alles nach dem derzeitigen Plan verläuft, wird noch im April eine Kommission bestellt. Die parlamentarische Beratung soll dann im Sommer und Herbst stattfinden, so dass die Bevölkerung voraussichtlich am 10. Februar 2019 über den Kredit abstimmen kann.Vorangegangen war dem jetzt eingeleiteten Prozess im letzten Herbst einen Vernehmlassung. Die erfolgten Rückmeldungen hätten die geplante IT-Bildungsoffensive meist begrüsst, heisst es heute. Allerdings gab es auch negative Stellungnahmen , weil zunächst die Berufsbildung nicht ausreichend und die Förderung von Forschungs- und Beratungsaktivitäten zu umfangreich berücksichtigt worden waren. Beide Anliegen hat die Regierung nun aber aufgenommen. Neu gibt es einen zusätzlichen Schwerpunkt für die Berufsbildung und die Mittel für Forschungs- und Beratungszwecke an den Hochschulen wurden "etwas zurückgenommen", wie es heisst.Finanzieren will man die IT-Bildungsoffensive aktuell über einen Sonderkredit der Erfolgsrechnung. Wobei der Regierungsrat aber betont, die "Mittel der IT-Bildungsoffensive sind ungeachtet ihrer Finanzierungsform eine Investition, die den Wohlstand der Gesellschaft erhöhen soll". Damit dürfte klar sein, dass man sich im Kanton auch andere Finanzierungquellen vorstellen kann und die Initiative am Geld nicht scheitern lassen will. Bekanntlich war im September 2016 auch schon von einer Anschubfinanzierung über das besondere Eigenkapital nachgedacht worden, also über Gelder die 2006 durch den Verkauf des Nationalbank-Goldes angehäuft wurden. Als weitere Variante war damals zudem die Finanzierung über den ordentlichen Staatshaushalt im Gespräch. Geht es nach dem Regierungsrat, wird jedenfalls der Gesamtkredit von 75 Millionen Franken bleiben und wird somit nicht überschritten.Konkret definiert hat die Regierung nun fünf Schwerpunkte. So soll an Volks- und Mittelschulen in Form von Modellschulen der digitale Unterricht erprobt werden. Dazu will man im Kanton gleichzeitig Lernmedien sowie Weiterbildungen der Lehrpersonen in einem Kompetenzzentrum Digitalisierung und Bildung entwickeln.Dann soll unter dem Stichwort "Fit4Future" für die Berufsbildung eine kostenneutrale digitale Plattform für gemeinsam gestaltete und innovativ gelenkte Ausbildungen durch Betriebe, Schulen und Branchenverbände geschaffen werden.Weiter will man den Fachhochschulen im Rahmen eines "Kompetenzzentrums angewandte Digitalisierung" ein Lernen ermöglichen, das nicht ortsgebunden ist. So könnten bewährte Studiengänge auch in bisher nicht abgedeckten Regionen angeboten werden, heisst es.Der vorletzte Schwerpunkt adressiert die Universität. Dafür soll an der HSG eine School of Information and Computing Science mit einem Bachelor- und Masterstudiengang "in der Schnittmenge von IT-Technologie und Wirtschaft" aufgegleist werden. Und schliesslich will der Kanton über sein ganzes Gebiet eine Vernetzungsplattform für Praktikumsplätze aufbauen und "MINT-Förderprojekte für Kinder und Jugendliche, namentlich auch Mädchen", unterstützen. (vri)