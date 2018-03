Stadtrat Leupi weiht Informatiktage-Tram ein

Stadtrat Daniel Leupi weiht das Informatiktage-Tram ein.

(Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner der Informatiktage.)

Am 1. und 2. Juni finden die Informatiktage in Zürich und Winterthur statt. 70 Firmen und Organisationen öffnen dann wieder ihre Türen und laden Kinder und Jugendliche ein, an verschiedenen Veranstaltungen Informatik zu entdecken.Um die Bevölkerung auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen, rollt seit kurzem das Infromatiktage-Tram durch die Strassen von Zürich. Heute Vormittag hat Stadtrat Daniel Leupi das Tram eingeweiht. Es weise nicht nur auf die Veranstaltung hin, sondern biete den Fahrgästen währendder Tramfahrt einen Einblick in die Informatik und die verschiedenen IT-Berufe, hiess es."Die IT-Branche ist für die Stadt Zürich in vielerlei Hinsicht eine wichtige Branche: Sei es in Bezug auf Innovationen, spannende Arbeitsplätze, Diversität, Digitalisierung. Und auch in Bezug auf die Steuereinnahmen ist der IT-Sektor neben der Finanz- und Versicherungsbranche ein wichtiger Sektor", so Leupi bei der Tram-Einweihung. (kjo)