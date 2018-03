Blockchain-Initiative B3i kommt nach Zürich

Im Oktober 2016 haben sich die beiden grossen Rückversicherer Munich Re und Swiss Re zusammen mit den Versicherungskonzernen Zurich, Allianz und Aegon in der Blockchain-Initiative B3i zusammen geschlossen . Nun hat die internationale Forschungskooperation die Gründung des Startups B3i Services AG in Zürich bekannt gegeben. Die Ansiedlung in Zürich sei von der Standortförderung des Amts für Wirtschaft und Arbeit eng begleitet worden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.Ziel der in dem Konsortium vereinten Versicherungskonzerne ist die Entwicklung einer Handelsplattform für die gesamte Wertschöpfungsketteunter Verwendung der Blockchain-Technologie."Ich freue mich über die Standortwahl des Konsortiums. Dies stärkt die Bedeutung Zürichs als Versicherungsstandort und als Standort für digitale Innovation", lässt sich Regierungsrätin Carmen Walker Späh zitieren. Wie aus der heutigen Mitteilung weiter hervorgeht, soll im April zudem ein Blockchain-Zentrum in Zürich entstehen, das im Rahmen des Innovationsparks Dübendorf geschaffen wird. Im "Trust Square" werden künftig rund 200 Arbeitsplätze für Startups, Vertreter von Schweizer Hochschulen sowie Unternehmen geboten, die sich mit Blockchain-Anwendungen beschäftigen. (kjo)