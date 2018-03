Erneute Telefon-Panne in Liechtenstein

Nach dem stundenlangen Ausfall am Sonntag hat das Telefonnetz der Telecom Liechtenstein am Montag schon wieder nicht funktioniert. Erneut waren die Notrufnummer von Polizei, Feuerwehr und Sanität davon betroffen. Nothilfe bot eine Schweizer Nummer.Die gestrige Störung dauerte bis am frühen Abend. Gegen 19 Uhr hiess es, die Notrufnummern seien wieder erreichbar.Bereits am späteren Sonntagvormittag war es im Fürstentum zu einer ganztägigen Grossstörung gekommen. Betroffen davon waren das Festnetz, das mobile Netz sowie das Internet. Die Liechtensteiner Polizei reagierte auf die Bekanntgabeeiner Notfallnummer, die auch am Montag wieder publiziert wurde.Matthias Bieber, Mediensprecher von Telecom Liechtenstein, bestätigte gegenüber der Tageszeitung 'vaterland.li' , dass es sich um den gleichen Typ von Störung wie am Sonntag handle. Am Sonntag hatte der Telco kommuniziert , Auslöser des Ausfalls seien Modernisierungsarbeiten am Netz gewesen. (sda/kjo)