Red Hat legte ein Rekordjahr hin

Der Open-Source-Spezialist Red Hat konnte im vergangenen Geschäftsjahr den Umsatz um über 20 Prozent steigern und vermeldet ein erneutes Rekordjahr . Im Fiskaljahr, das für Red Hat Ende Februar 2018 endete, habe man insbesondere von Cross-Selling-Möglichkeiten und von Verlängerungen von grossen Deals profitiert, schreibt das US-Unternehmen. Verträge, die mehr als eine Million Dollar Umsatz generieren, hätten im Jahresvergleich um 50 Prozent zugenommen.2018 erwirtschaftete das US-Unternehmen einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 2,6 Milliarden Dollar auf Software-Subskriptionen. Dies entspreche einerZunahme von 21 Prozent. Der operative Gewinn wuchs im Jahresvergleich um über 40 Prozent auf 472 Millionen Dollar an und die operative Marge liegt bei 16,2 Prozent. Wie auch andere US-Unternehmen hat Red Hat von Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem neuen US-Unternehmens­steuergesetz profitiert.Der Linux-Distributor zählt weltweit über 11'000 Mitarbeitende. In der Schweiz ist das Unternehmen mit 40 Angestellten vertreten und hat erst kürzlich neue Büros in Zürich bezogen.Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Red Hat mit einem Umsatz in einer Grössenordung von 3,43 bis 3,46 Milliarden Dollar. (kjo)