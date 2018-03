EDI und UVEK setzen beim CMS neu auf SharePoint

Beim zuständigen ISB ist die Entscheidung zum Ersatz des veralteten Imperia gefallen. Künftig kann die Bundesverwaltung zwischen SharePoint CMS oder CMS AEM wählen.

Bereits vor zwei Jahren starteten beim Bund Abklärungen für den Ersatz des Content Management Systems (CMS) Imperia. Die Ablösung war nötig geworden, weil das Altsystem sein End-of-Life erreicht hatte, heisst es in einem Bericht der Hauszeitschrift 'Eisbrecher' des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation (BIT).Um Alternativen zu finden, erstellte das für die Kommunikations-Standarddienste des Bundes zuständige Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) eine Studie. Das Fazit: CMS Adobe Experience Manager (AEM) oder Microsoft SharePoint werden Imperia-Alternativen für Internet und Intranet. Dabei fiel der Entscheid, dass die Bundesstellen AEM alsPublishing-Plattform für das Internet einzusetzen haben und für die Intranet-Auftritte entweder AEM oder SharePoint.Bei zwei Bundesämtern ist in Sachen Intranet bereits die Entscheidung für SharePoint gefallen, um die Publikationen im Internet zu unterstützen sowie die gemeinschaftliche Erstellung, Bearbeitung, Organisation und Bewirtschaftung von Web-Auftritten und deren Webseiten zu ermöglichen. Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) würden bereits damit arbeiten und hätten sich auch bei der Ausgestaltung des Templates stark eingebracht, heisst es weiter.EDI und UVEK hätten zuvor in sich geschlossene Intranets im Einsatz gehabt. Neu habe man auch den Aufbau des Intranet-CMS-Template auf der SharePoint-Neo-Plattform finanziert. Ausschlaggebend für den Umstieg sei gewesen, dass SharePoint auch als Collaboration-Plattform genutzt werden kann. Es umfasse beispielsweise Blogs, Wikis und Umfragetools, ist zudem auch voll in die UCC-Lösung Skype for Business integriert, hält der Bericht fest.Weiter umfasse das neue Intranet-CMS aber beispielsweise auch die Suche auf allen an der Plattform angeschlossenen Templates. Möglich seien damit Resultate nach Amt, Departement, Datei-Typ oder auch nach Verfasser zu filtern. Der Benutzer erhalte Ergebnisse von allen Collaboration-Seiten der ganzen Bundesverwaltung und habe auf sie auch Zugriff, so der 'Eisbrecher'.Herausgestrichen wird zur Begründung der Wahl weiter, das SharePoint flexibel sei und viele Möglichkeiten biete, Auftritte nach den Bedürfnissen der jeweiligen Ämter zu konfigurieren. Zudem könne mit weniger Tools gearbeitet werden. Es handle sich um "eine pragmatische Lösung aber keine Luxus-Lösung".Geplant ist beim BIT nun, dass ab dem zweiten Quartal dieses Jahres SharePoint CMS mit einem Basistemplate zur Erstellung eines Intranet-Auftritts allen Kunden des BIT zur Verfügung steht. Welches der weiteren Bundesämter welche Lösung nutzen wird, ist dabei aber noch offen. Weil sie ohnehin nur beim Intranet wählen können, liefert der Bericht aus dem BIT als Entscheidungshilfe auch Listen mit den Vor- und Nachteilen von SharePoint CMS und CMS AEM mit. (vri)