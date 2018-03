Milliardenschwerer Java-Streit zwi­schen Oracle und Google geht weiter

Im seit Jahren anhaltenden Streit gegen Google hat Oracle ein Berufungsverfahren gewonnen. Es geht um die Nutzung von Java-APIs. Google würde mit der Verwendung von Java-Programmierschnittstellen bei der Android-Entwicklung Patentrechte verletzen, so der Vorwurf von Oracle im Jahr 2010. Zuletzt forderte Oracle fast neun Milliarden Dollar Entschädigung, blitzte aber 2016 vor dem Bundesbezirksgericht in San Francisco ab . Die Nutzung von Google sei "Fair Use" hiess es.Oracle legte daraufhin Beschwerde ein. Nun stellte das Berufungsgericht (US Court of Appeals for the Federal Circuit) fest, dass die Verwendung von Java-APIs in Android nicht unter die Fair-Use-Regeln nach US-Urheberrecht fallen und überstimmt damit die Vorinstanz.Google argumentiert, dass das Unternehmen Android den Nutzern kostenlos anbiete und die Schnittstellen daher nicht kommerziell nutze. Oracle sagt, dass die APIs frei für diejenigen verfügbar sind, die Anwendungenfür Computer und mobile Geräte bauen möchten, zieht aber die Grenze, wenn sie für eine konkurrierende Plattform verwendet oder in eine elektronisches Gerät eingebettet werden, schreibt 'Bloomberg'. In diesen Fällen müsse eine Lizenz bezahlt werden.Die Tatsache, dass Android gratis sei, heisse noch nicht, dass Googles Nutzung der Java-APIs nicht kommerziell seien, wird das Gericht zitiert, denn Android habe dem Konzern über 40 Milliarden Dollar an Werbeeinnahmen eingebracht.Auch wenn das Urteil rechtskräftig wird, sei die Höhe des Schadensersatz noch nicht entschieden, so 'Bloomberg' . Google betone zudem, dass die Java-Schnittstellen nur eine geringe Bedeutung für Android hätten und Oracle damit auch nur ein geringer Anteil der Werbeeinnahmen zustehen würde.Google hat nun die Möglichkeit, den Fall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. (kjo)