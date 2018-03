Orange Business Services baut globales SD-WAN für Siemens

Das Elektrotechnikunternehmen Siemens hat seinen Vertrag mit Orange Business Services verlängert. In dessen Rahmen geht es um die Umrüstung des "Siemens Digitalization Network", so eine Mitteilung. Das Netz basiere auf einer SD-WAN-Infrastruktur und verbinde 1500 Standorte in 94 Ländern.Der neue Vertrag beläuft sich auf 240 Millionen Euro und hat eine Laufzeit vonsechs Jahren. Die globale Siemens-Infrastruktur solle neu zu einem dynamisches SD-WAN-Netzwerk umgerüstet werden, das Cloud-Anwendungen und IoT-Geräte miteinander verbinde. Gleichzeitig sollen Komplexitäten reduziert und die Performance verbessert werden. Siemens hat bei dem Umbau insbesondere steigende Anforderungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 im Blick. (kjo)