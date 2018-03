Ransomware WannaCry befällt Boeing

WannaCry machte letztes Jahr mit unzähligen Vorfällen und immensen Schäden von sich reden . Nun gibt es einen neuen Vorfall mit der Ransomware.Die 'Seattle Times' berichtet, dass Boeing von der Schadsoftware befallen wurde. Demnach war bereits letzte Woche die Produktion des Flugzeug- und Militärkonzerns betroffen.WannaCry habe automatisierte Werkzeuge einer Fertigungs-Anlage heruntergefahren und breite sich rasch aus, so dass zu befürchten sei, dass die Schadsoftware auf weitere Bereiche übergreifen könne, so Chef-Ingenieur Mike VanderWel in einem internen Memo, das der 'Seattle Times' vorliegt.In einer offiziellen Mitteilung beschwichtigt Boeing aber: Es sei nur eine kleine Zahl von Systemen betroffen und bei Produktion und Lieferung sei es zu keinen Problemen gekommen. (ts)