Nokia baut weitere Stellen in Finnland ab

Im Rahmen des globalen Sparprogramms baut Nokia weitere 353 Arbeitsplätze in Finnland ab, wie das Unternehmen mitteilt. Der ursprüngliche Plan, so 'Reuters' , sei ein Abbau von 425 Stellen gewesen. In Finnland beschäftigt der Netzwerkausrüster 6300 Mitarbeitende.Es werden rund 280 Arbeitsplätze im Networking-Businessund 70 in der Technologies-Abteilung gestrichen. In letzterer vereint Nokia das Digital-Health-, Digital-Media- und Lizenz-Geschäft.Nokia hat 2016, nach der Übernahme des Konkurrenten Alcatel-Lucent, angekündigt, bis 2018 1,2 Milliarden Euro einsparen zu wollen. Im Rahmen des Sparprogramms baut der Konzern weltweit rund 15 Prozent der Stellen ab. Auch die Schweiz ist betroffen . (kjo)