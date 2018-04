"Status Grün": Ein grosses RZ-Projekt des Bundes unter der Lupe der EFK

Die Finanzkontrolle sieht das 242-Millionen-Projekt "Campus" auf gutem Wege. Die drei beteiligten Departemente hören aber auch Ermahnungen.

Übergreifende Beschaffung wäre wünschenswert, aber…

Erneut in der Kritik: Die Leistungswertanalyse

Nur noch vier grosse Rechenzentren soll es für die Bundesinformatik geben, darunter eines namens "Campus" in Frauenfeld. Nun wurde der Stand der Dinge in Frauenfeld von der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) geprüft.Campus ist sowohl für militärische wie zivile Nutzung gedacht, entsprechend sind drei Departemente am RZ mit eigenen Vorstellungen und Rahmenbedingungen beteiligt, nämlich der ICT-Bereich des VBS namens FUB, das Informatik Service Center des EJPD sowie das EFD mit dem Bundesamt für Informatik (BIT).Angesichts der strategischen, finanziellen, baulichen und technologischen Dimensionen wird Campus als "IKT-Schlüsselprojekt" des Bundes definiert und kontrolliert.An diesem Projekt zeigt die EFK-Prüfung, dass es auch beim Bund durchaus möglich ist, dass man sich abspricht. Insbesondere organisatorisch, mit einem departementsübergreifendenKoordinationsgremium, dass zwar keine Kompetenzen hat und für nichts verantwortlich zeichnet, aber die Kommunikation sicherstellt. Und das sei organisatorisch, so die EFK, "zum aktuellen Zeitpunkt zweckmässig." Auch sei die Kommunikation mit und unter all den Playern zum Prüfungszeitpunkt (2.8. bis 22.9.2017) gut und werde, falls man deren Funktion regelmässig überprüft und alles so gut weiterläuft "ein zentraler Erfolgsfaktor zur Zielerreichung".So zieht denn die EFK insgesamt ein positives Fazit: Die Projekte seien ihren Phasen entsprechend auf Kurs.Wo es harzt, beziehungsweise harzen könnte, geht es um die Migration von Systemen und Daten, bei der Abstimmung von Beschaffungen und bei den Security-Dokumentationen, mahnt die EFK.Insbesondere die Armee, namentlich die FUB steh "vor erheblichen Herausforderungen mit direktem Einfluss auf das Migrationsprojekt", so der Bericht. Dies trotz oder weil die Armee schon seit 2011/12 an ihrem "Projekt RZ VBS/Bund 2020" arbeitet.Nach Ansicht der EFK fehlte zum Prüfungszeitpunkt eine technische Zielarchitektur, welche aber das VBS inzwischen erarbeitet und genehmigt hat. Ein zweiter, anspruchsvollerer Punkt betrifft das Change Management: Ein eigentliches Change-Projekt sei noch nicht begonnen worden, so dass es den FUB-Mitarbeitern entweder an Verständnis für die Änderungen mangle, oder gar an Akzeptanz oder dem Glauben an die Realisierbarkeit.Die Migration lässt sich grundsätzlich gut an, auch beim FUB, die Planung ist gemacht oder in Vorbereitung.Was laut Bericht noch fehlt, sind etwa zehn Prozent des Systeminventars beim BIT. All diese Anwendungen, darunter vor allem solche, welche durch BIT-Kunden selbst betreut werden, stehen aber auf der To-Do-Liste des BIT.Ist die Migration an sich schon ein Teilprojekt, das gut geplant sein will, ist die koordinierte Beschaffung aller drei Departemente noch anspruchsvoller. Eine gemeinsame, beziehungsweise abgestimmte Beschaffung wäre zwar aus Budgetsicht wie technologisch wünschenswert, sagt die EFK. Aber die Departemente haben teils unterschiedliche Pläne, unterschiedliche Zeitrahmen, ausserdem sei die "Konsolidierung auf freiwilliger Basis", antwortet das BIT.Wer sich nun gefragt hat, was es eigentlich für die Latenzzeiten heisst, wenn der Bund diverse RZs und Serverstandorte auf vier grosse Zentren reduziert und zentralisiert, der kriegt im Bericht ebenfalls eine Antwort: 380 Kilometer lang ist die Leitungsstrecke, nichtsdestotrotz stimmen erste Latenztests im Labor alle Beteiligten hoffnungsfroh: "Die ersten Tests stimmen durchwegs positiv", bilanziert die EFK.Allfällige Verlangsamungen seien unmerklich aus Usersicht. Nur einen richtigen Problemfall gab es: Das Automatisierte Fingerabdruck-Identifikations-System AFIS stotterte.Nicht ganz im Griff hatten die Verantwortlichen nach Ansicht der EFK die Risikoanalyse-Dokumentation aller Beteiligten: "Die spezifischen Risiken auf Stufe Projekt waren nicht ersichtlich." Dies ändere sich, versprechen die Kritisierten.Dem Thema Sicherheit an sich aber, so die EFK, werde in der Planung zum Prüfungszeitpunkt "ausreichend Augenmerk geschenkt".Wer nun dachte, der Bau eines RZ an sich sei nicht die Knacknuss für Armee und Zivilbehörden, der sieht sich ein bisschen getäuscht: Man hatte den Bedarf überschätzt und musste das Bauprojekt überarbeiten. Dies zeige, so die EFK "wie herausfordernd es ist, ein exakt passendes RZ zu realisieren". Das Vorgehen an sich sei sinnvoll gewesen.Etwas bemängelt die EFK am Campus-Projekt, was regelmässig bei IKT-Schlüsselprojekten bemängelt wird. Und dies von der EFK ebenso wie von der Finanzdelegation des Bundes (FinDel) in ihrem letzten Bericht: Den Umgang mit der eigentlich vorgeschriebenen Leistungswertanalyse (Earned Value EVM).Diese soll die aktuelle Termin- und Kostensituation durch Kennzahlen feststellen. Im Allgemeinen ortete die FinDel bei grossen ICT-Projekten "Verbesserungspotenzial". Im Speziellen bei Campus, so die EFK, "entstand der Eindruck, die Methodik ist zu wenig bekannt und anspruchsvoll in der Anwendung".Das Rechenzentrum Campus soll für Bau und IKT rund 242 Millionen Franken kosten, für die Migration bewilligten die Räte 41,2 Millionen Franken . (Marcel Gamma)