Temenos erhält Konkurrenz bei Milliarden-Übernahme

Dem Westschweizer Bankensoftware-Anbieter Temenos droht bei der geplanten Übernahme von Fidessa Konkurrenz. Das britische Unternehmen erklärte, es gebe möglicherweise zwei weitere höhere Offerten für die Firma. Eine davon liege fünf Prozent über dem Angebot von Temenos.Details gab Fidessa nicht bekannt. "Gespräche mit den Drittparteien dauern an und es gibt keine Sicherheit, dass daraus ein formales Angebot entsteht", erklärte die Firma. Dennoch verschob das britische Software-Haus eine für Donnerstag geplante Abstimmung seiner Aktionäre zum bereits vorliegenden1,4 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Franken) schweren Angebot von Temenos. Es sei im Interesse der Anteilseigner, die möglichen alternativen Offerten im Detail zu prüfen, begründete Fidessa den Schritt.Damit ist Temenos zwar noch nicht gescheitert. Voraussetzung für einen Erfolg der Schweizer ist jedoch, dass die Fidessa-Aktionärsversammlung vor dem oder am 27. April stattfindet. Dabei benötigen die Firmen grünes Licht von 75 Prozent der Aktionäre.Die Fidessa-Aktien legten mit der Aussicht auf bessere Offerten gut zwölf Prozent zu. Die Temenos-Aktien verloren hingegen knapp vier Prozent an Wert. (sda/kjo)