SwissQ bringt Product Management Festival nach Singapur

Für einmal übernehmen nicht Schweizer ein Event-Konzept aus dem Silicon Valley, sondern ein Schweizer IT-Anlass schafft es in die weite Welt. Die Rede ist vom Product Management Festival. Das Event, das jeweils im November in Zürich über die Bühne geht, wird diesen Juni auch in Singapur stattfinden. Der Organisator SwissQ erwartet 150 bis 200 Teilnehmer aus dem APAC-Raum.Erwartet werden Speaker von Google, Facebook, LinkedIn,Atlassian, Alibaba, WeChat, um nur einige Beispiele zu nennen. Das Festival, das sich in der Schweiz gut etabliert hat, wird auf dem INSEAD-Campus in Singapur stattfinden. An dem Anlass geht es um Produktmanagement im Zusammenhang mit Software-Entwicklung. An bisherigen Ausgaben des Festivals ist es den Veranstaltern gelungen, Produktmanager von Facebook, Xing, Zalando, Google, ABB und anderen Grössen als Speaker zu holen. (hc)