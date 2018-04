Microsoft forscht an Touch-Matte für Lern- und Game-Apps

(Source: Microsoft)

Die Forschungsabteilung von Microsoft arbeitet an einer smarten, flexiblen Matte, die darauf liegende Objekte erkennen und verfolgen kann. Unter dem Projektnamen Zanzibar entsteht ein Produkt, das vage an ein grosses Mouse-Pad erinnert, und bei Game- oder Lern-Apps zum Einsatz kommen soll.Ob und wann die Matte kommerziell erhältlich sein wird, geht aus einem Blogeintrag der Redmonder nicht hervor.Die Matte verbinde die physische mit der virtuellen Welt, schreibt Microsoft. Sie kann an ein Display angeschlossen werden, wodurch beispielsweise Playmobil-Figuren in eine virtuelle Umgebung gesetzt werden können, wie ein Video zeigt. Die Objekte werden jeweils über einen NFC-Chip registriert. Die Matte erkennt zudem die Position, Ausrichtung und Bewegung der Figuren. Kameras seien zur Erfassung keine nötig, Sensoren würden auch Berührungen oder Gesten einige Zentimeter über der Eingabe-Matte erkennen. (kjo)