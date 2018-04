Valiant schmeisst Online-KMU-Lösung BusinessNet raus

Swisscom und Run my Accounts haben sich im Sommer 2015 zusammengetan, um das Online-Buchhaltungs-Angebot BusinessNet der Bank Valiant zu entwickeln. Der Service ging Mitte Mai 2016 online . Auf Ende Monat ist nun Schluss mit BusinessNet, wie Valiant auf Anfrage bestätigt.Die Bank schreibt in einer Mitteilung, "die mit Swisscom entwickelte Eigenlösung wird eingestellt, da sie die Kundenbedürfnisse nicht vollständig erfüllte". Auf Anfrage teilt Swisscom dazu mit, "in den ersten 18 Monaten blieb der Erfolg unter den Erwartungen". Gemeinsam mit Valiant haben man deshalb im Herbst 2017 entschieden den Service per Ende April 2018 einzustellen.Swisscom-Sprecher Sepp Huber: "Das System hatte zu wenig Akzeptanz im KMU-Umfeld". Weiter schreibt er, für BusinessNet"werden keine neuen Kunden gesucht" und "die Entwicklung von Swisscom und Run my Accounts ist eingestellt". Zur Frage, was das nun abgebrochene Projekt gekostet hat, schreibt Huber nur knapp "keine Angabe".Valiant wird hingegen an einem digitalen Finanzportals für KMU festhalten, zumal man kein "allzu hohes Lehrgeld bezahlt" habe, wie Valiant-Pressesprecher Marc Andrey sagt.So steht seit wenigen Tagen neu als Ersatz von BusinessNet bereits Klara von der zur Axon Firmengruppe in Luzern gehörenden Klara Business zur Verfügung. Valiant werde laut Andrey künftig aber eine Mehrpartner-Strategie fahren und voraussichtlich im Herbst auch die Online-Buchhaltungs-Software Bexio eingebunden haben. (vri)