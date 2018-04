Agile verliert an Glanz

Viele sind unzufrieden mit agilen Entwicklungsmethoden, dem Testing und dem Requirements Engineering.

Alle Grafiken stammen aus der Studie von SwissQ. Diese kann auf der Website der Beratungsfirma bestellt werden.

Nachdem die Verbreitung von agilen Methoden in der Softwareentwicklung in den letzten Jahren konstant zugenommen hat, scheint laut der neusten SwissQ-Trendstudie der Höhepunkt erreicht. 2017 haben agile Methoden den Wasserfall erstmals überholt, nun gab es im Jahr 2018 keinen nennenswerten Anstieg von Agile mehr.Dafür steigt der Anteil jener, denen die Einordnung ihrer Entwicklungsmethoden unklar ist, stetig an. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass häufig hybrid vorgegangen wird.Die Studie von SwissQ ist nicht repräsentativ, aber es nahmen rund 400 Personen aus verschiedenen Firmen, Branchen und Regionen der Schweiz an der Online-Umfrage teil. Dabei überwiegen die Branchen Banken, IT-Unternehmen und Versicherungen. Die Umfrage bildet vor allem grössere Projekte ab: Über die Hälfte haben ein Volumen von über einer Million Franken. Über 40 Prozent der Befragten kommen aus Firmen mit über 2000 IT-Mitarbeitenden. (ts)