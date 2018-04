Die IT-Woche:

Diese fünf Topstories sorgten in der Kalender-Woche 15 für Diskussionsstoff in der Schweizer IT-Welt.

Postfinance-CIO Markus Fuhrer sprach mit uns über sein aktuelles Legacy-System-Portfolio, Vendor Lock-in, Open Banking und Outsourcing. Zudem haben wir ihn gefragt: Wie wurden Themen wie API und Data und Analytics gelöst? Wie geht die Postfinance mit Skalierung um? Und besteht ein "Innovationsstau"?Eigentlich hätte Diane Bitzel am 1. April ihre neue Stelle als Informatik-Chefin bei der Post antreten sollen… stattdessen zieht sie nach England. Man bedaure den Entscheid, verstehe ihn aber, kommentierte die Post. Der Konzern evaluiert nun Alternativen und das weitere Vorgehen für eine neue Besetzung des CIO-Postens.TouradjEbrahimi, Professor an der ETH Lausanne (EPFL), präsentierte das neue Bildformat JPEG XS. Es soll vor allem das Streaming von Bildern verbessern. Es dürfte etwa in selbstfahrenden Autos oder Drohnen zum Einsatz kommen. Sogar Hollywood könnte das Format, das wie seine Vorgänger Open Source ist, revolutionieren.Im Jahr 2011 hat man sich im Bundeshaus entschieden, verschiedene Netzwerkservices für das Parlament an Swisscom auszulagern. Nun hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) einen Bericht dazu veröffentlicht: Die vom BIT prognostizierten jährlichen Kosten für Netzwerk und Telefonie hätten von drei Millionen Franken auf 700'000 Franken gesenkt werden können. Es gebe aber "eine tiefe Akzeptanz der Benutzer (Räte) für notwendige Sicherheitsvorkehrungen", die damit verbunden sind.Die kürzlich noch auf Pfingsten terminierte Einführung von Avaloq als Kernbankensystem für alle 255 Raiffeisen Genossenschaften ist sistiert worden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Auf unsere Nachfrage, schreibt Raiffeisensprecher Dominik Chiavi, "die weiteren Migrationsfenster werden geplant, wenn das System einen nachweislich befriedigenden Status für die Banken hat und eine zweite Pilot-Tranche erfolgreich mit einer kleinen Anzahl Banken durchgeführt werden konnte."