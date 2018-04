Swisscom erneuert Polycom beim Grenzwachkorps

Die eidgenössische Zollverwaltung (EZV) erneuert entlang der Landesgrenze das Sicherheitsfunknetz der Behörden Polycom. Der Auftrag geht an Swisscom, wie aus der Publikation des Zuschlags auf Simap hervorgeht.Das Grenzwachtkorps (GWK) hat in Abstimmung mit den Kantonen Polycom entlang der Landesgrenze erstellt und betreibt die entsprechenden Richtfunkstandorte. Swisscom soll gemäss Ausschreibung 176 Richtfunkverbindungen in elf Kantonen sowie 188 Switches/Multiplexer erneuern. Hinzu kommt die Schnittstelle an das Alarmmanagement von Polycom sowie die Demontage und Entsorgung der bestehenden Systeme.Die Vertragslaufzeit beträgt bis zu 15 Jahre. Die verhältnismässig langeLaufzeit steht im Zusammenhang mit dem Werterhalt des Behördennetzes bis 2030. Hintergrundinformationen zur Geschichte von Polycom gibt es bei inside-it.ch. Der genaue Preis wird nicht bekannt gegeben. Die Preisspanne der eingegangenen Angebote liegt gemäss Simap-Publikation zwischen 6,4 Millionen und 22,9 Millionen Franken. Der Anbieter, Swisscom Broadcast, habe unter den vier eingereichten Angeboten gemäss Pflichtenheft die höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Die Firma habe die Qualifikationsanforderungen am besten erfüllt und durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis überzeugt, so die Begründung des Zuschlagsentscheids. (kjo)