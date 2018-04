Informatiktage Zürich zeigen IT von ihrer schönen Seite

Foto: Informatiktage

Das Programm der Informatiktage in Zürich ist nun bekannt.70 lokale und internationale Unternehmen, Hochschulen, Startups und Organisationen zeigen einer breiten Öffentlichkeit am 1. und 2. Juni 2018 was sie können und welche IT-Berufe welche Karrierechancen bieten.Wer etwas über die Digitalisierung der Banken lernen will, Blockchain oder Quantencomputer begreifen will, an einem Workshop mitmachen oder Fachleute wie Lernende mit Fragen löchern will, der kann dies auch tun.Die Werkschau der Informatik in und um Zürich und Winterthur ist entsprechendeine exzellente Chance für Neugierige jeden Alters, hinter die Kulissen zu blicken. Das Programm kann man durch Filtern für sich zusammenstellen.Die Informatiktage finden 2018 zum dritten Mal statt und werden organisiert von eZuürich, einem Netzwerk von Behörden und Firmen, das den ICT-Cluster fördert. eZürich darf sich freuen, dass man 2018 mit 70 Gastgebern der Informatiktage die letztjährige Zahl von 50 deutlich übertreffen konnte. (mag)